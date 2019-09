La rencontre revêt une grande importance pour les deux antagonistes. Les Kabyles ne voudront pour rien au monde laisser filer trois précieux points à engranger à l’intérieur de leurs bases. Pour les visiteurs, le butin ne semble point hors de leur portée. Bien au contraire, ils viennent à Tizi Ouzou pour faire un bon résultat. Le président du club kabyle, Cherif Mellal, s’est dit confiant en les capacités de ses joueurs jugeant que la victoire est indispensable. C’est le même son de cloche au niveau de la barre technique. Hubert Velud est intransigeant, les Canaris devront impérativement gagner ce duel qui les oppose à l’un des meilleurs clubs d’Algérie qui veut lui aussi se placer parmi le premier peloton de la course pour le titre. Ainsi d’un côté comme de l’autre, l’enjeu est de remporter le butin. Ce qui laisse présager un duel acharné sur tous les compartiments.

Les Kabyles joueront sans nul doute offensifs et les Algérois ne feront pas moins pour surprendre l’adversaire devant ses supporters. Les deux équipes veulent enregistrer un bon résultat aujourd’hui afin d‘aborder ensuite les rencontres de la C1 et de la coupe de la CAF en possession de tous leurs moyens. les Kabyles, faut-il le rappeler, se déplaceront en Guinée pour affronter Horaya Conakry, alors que les Belouizdadis joueront à domicile face aux Egyptiens de Pyramids FC. Aujourd’hui, les Belouizdadis seront pénalisés par des absences de taille. En effet, outre Soumana et Hais, blessés et déclarés forfait, il faudra y ajouter le maître à jouer, Sayoud, suspendu. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Amrani ne pourra pas compter, aujourd’hui, sur son chevronné attaquant, Gasmi, blessé au quadriceps et déclaré foirait. C’est, donc, une belle affiche qui attend les supporters qui viendront certainement en masse. Les gradins du stade fétiche de la ville des Genêts vont vibrer et les supporters promettent une grande fête du football. La direction de la JSK a mis au profit des Belouizdadis 1000 tickets, et ce nombre pourrait être revu à la hausse en fonction de l’affluence, ce qui dénote la bonne relation qui existe déjà entre les deux directions.