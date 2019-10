Le NA Hussein-Dey n’arrive toujours pas à décoller en championnat. Dimanche au stade de Dar El Beida, les Sang et Or ont été contraints au partage des points avec l’AS Aïn M’lila (1-1), dans le cadre de la 7e journée du championnat de Ligue 1. Un faux pas qui met, désormais, l’entraîneur du Nasria, Arezki Remmane, sur la sellette. En effet, la direction du club, conduite par Mourad Lahlou, devrait prendre la décision dans les heures à venir concernant son cas, et l’on se dirige droit vers la désignation d’un entraîneur en chef, et en reléguant Remmane au poste d’adjoint. Deux noms ont circulé ces dernières heures, à savoir Mohamed Lacète, qui a quitté son poste à la JSM Béjaïa, ainsi que Ismaïl Djelid, dont l’aventure avec l’USM Harrach vient de s’arrêter pour mauvais résultats.