A la Une du journal Marca, Zinedine Zidane serait en très mauvaise posture au Real Madrid après un début de saison manqué. Si tous les médias espagnols sont concentrés sur le mercato estival et le sprint final, Marca s’occupe de l’avenir de Zizou. Selon le célèbre quotidien pro-madrilène, l’entraîneur français serait en très mauvaise posture. En titrant «Zidane a perdu son immunité», Marca lance un pavé dans la mare. L’idole de Bernabeu serait progressivement lâchée par les fans et les dirigeants madrilènes s’interrogeraient de plus en plus face au début de saison très mauvais de l’équipe. Intouchable, il ne l’est plus. Menacé, il commence à l’être…