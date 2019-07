Le club mancunien ne semblait pas déterminé à le conserver, mais plutôt à perdre le moins d’argent sur sa vente. D’où un long feuilleton, et des négociations interminables avec l’Inter Milan, qui croyait avoir décelé une bonne affaire...

La bonne affaire s’est transformée en chemin de croix et après plusieurs semaines de discussions, aucun accord n’avait été trouvé. C’est là que la Juventus Turin a bondi, en dégainant une offre qui a plu aux dirigeants anglais. L’offre est simple, il s’agit d’un échange sec entre Romelu Lukaku et Paulo Dybala, l’attaquant argentin de 25 ans. Ce dernier a, comme Lukaku, vécu une mauvaise saison 2018-2019, avec beaucoup de passages sur le banc et peu de buts marqués.

De quoi faire grandir le doute sur son réel potentiel... La proposition des Bianconeri a en tout cas séduit les Red Devils. Selon Sky Italia, tout est bouclé entre les deux clubs sur les modalités de l’opération (y aurait-il un peu d’argent à rajouter pour l’un des deux clubs ?). De plus, Romelu Lukaku est lui d’accord avec la Juventus Turin.

Là-bas, il aurait une carte à jouer alors que Higuain est toujours sur le départ (malgré lui), que Cristiano Ronaldo ne sera pas forcément aligné dans l’axe par son entraîneur Sarri et que Moise Kean sera probablement vendu à Everton. Reste le seul Mandzukic en guise d’attaquant axial... Ce surprenant échange d’attaquants est donc bien parti pour avoir lieu. Reste un dernier écueil : que va choisir Paulo Dybala ? Jusqu’à présent, l’Argentin avait rejeté toutes les options de départ. Cette fois-ci, c’est mieux parti puisque son agent était en Angleterre pour discuter avec les dirigeants mancuniens. La destination semble mieux lui convenir.

Reste à trouver un accord sur les contours d’un contrat, dernier obstacle à lever pour la finalisation.