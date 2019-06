Trezeguet of Egypt (l) celebrates goal during the 2019 Africa Cup of Nations Finals football match between Egypt and Zimbabwe at the Cairo International Stadium, Cairo, Egypt on 21 June 2019 ©BackpagePix. Le pays organisateur est à la recherche d’une deuxième victoire devant son public. Face aux Pharaons, les Léopards qui auront à cœur de montrer un autre visage après leur défaite lors de leur premier match à la coupe d’Afrique des nations Total 2019. Faux pas interdit pour les Congolais. Les Pharaons ont réussi l’essentiel lors du match d’ouverture au stade international du Caire. La victoire (1-0) contre le Zimbabwe devant 70 000 spectateurs n’a toutefois pas été parfaite et les coéquipiers de Mohamed Salah devront se montrer plus convaincants lors de cette deuxième journée du groupe A. Le sélectionneur mexicain Javier Aguirre a notamment reconnu après le premier match les défaillances, mais que l’essentiel était la victoire et les trois points. «Nous avons eu quelques défauts en particulier en deuxième mi-temps mais l’important est que nous ayons commencé le tournoi avec une victoire», a déclaré le tacticien. En revanche, la République Démocratique du Congo est dans le doute depuis sa sortie ratée contre l’Ouganda et les deux buts encaissés sur coups de pied arrêtés. Une autre défaite condamnerait sans doute la RDC à l’élimination de la CAN Total 2019. Les Léopards devront se ressaisir et oublier l’échec face aux Cranes. «Nous avons fait un mauvais match et méritions de perdre contre l’Ouganda. Nous devons maintenant le faire à la dure», a admis le sélectionneur congolais Florent Ibenge.