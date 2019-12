Le président de la Fédération algérienne de vovinam viet vo dao, Mohamed Djouadj, a affirmé mardi à Alger « que la sélection algérienne avait la possibilité d’accéder à la deuxième marche du podium si nous avions participé avec un nombre important d’athlètes », lors de la 6e édition du Championnat du monde organisée à Phnom Penh au Cambodge. Les Algériens se sont illustrés de fort belle manière en terminant cet évènement mondial à la 3e place avec 23 médailles (9 or, 8 argent et 6 bronze), devancés par le Cambodge, pays organisateur, qui a pris la 2e place avec un total de 19 médailles (9 or et 10 argent), soit deux médailles d’argent de plus que l’Algérie. Le titre mondial est revenu à la sélection vietnamienne qui a décroché 17 médailles d’or. «La sélection algérienne a atteint ses objectifs fixés avant le début de la compétition. Face au nombre important de participants au sein des sélections de Cambodge et de Vietnam, nous n’avons pas pu accéder à la plus haute marche du podium», a déclaré Djouadj à l’APS. Pour le président de l’instance fédérale, le niveau de cette compétition était excellent en présence des représentants de pays comme le Cambodge et bien sûr le Vietnam qui ont pris part à ce rendez-vous mondial avec

30 athlètes, ce qui leur a permis de participer à toutes les spécialités, contrairement à l’Algérie qui a engagé 19 athlètes, mais on aurait pu glaner d’autres médailles d’or».

De leur côté, les athlètes de la sélection algérienne ont exprimé leur satisfaction après les résultats obtenus au mondial 2019, notamment ceux qui ont pris part pour la première fois à cette compétition internationale. Lors de la précédente édition organisée en 2017 à New Delhi (Inde), les Algériens avaient terminé la compétition à la 2e place avec un total de 27 médailles (12 or, 11 argent et 4 bronze).