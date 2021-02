Le nouveau stade olympique d'Oran abritera une compétition d'envergure. Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, l'a affirmé en indiquant à partir d'Oran que «la FAF envisagera, dans un avenir proche, de programmer un match amical contre une grande sélection mondiale au nouveau stade d'Oran», soulignant que «les travaux de la réalisation dudit stade touchent à leur fin». Pour Zetchi, toutes les conditions sont réunies pour organiser une telle rencontre dans un stade qui, selon lui, répond «à toutes les conditions requises». «Je suis vraiment ébahi par cette très belle infrastructure», a-t-il affirmé ajoutant que «celle-ci répond aux normes internationales et dans laquelle on fera en sorte de programmer une rencontre amicale face à une grande sélection mondiale». Pour le premier responsable de la FAF, la note est d'ores et déjà fixée sur la rencontre sportive d'envergure méditerranéenne qu'abritera la wilaya d'Oran en 2022. Il s'agit, selon Zetchi, de mettre en place les premiers jalons permettant une bonne campagne visant à soigner l'image de ces jeux et de la wilaya de manière particulière et du sport algérien. En présence du sélectionneur national, Djamel Belmadi, le président de la FAF dira en ce sens que «c'est une occasion aussi pour lancer la campagne de promotion des Jeux méditerranéens (JM) qui auront lieu à Oran en 2022». Les deux hommes, en compagnie des autres membres de la délégation, ont eu à superviser le stade de capacité de 40000 places. Il s'agit d'une première visite des spécialistes ayant pour habitude de tâtonner la pelouse des grands terrains. Celle-ci est d'autant plus importante que Zetchi a jugé utile de guider une forte délégation composée essentiellement des membres du comité d'organisation. En sus, le stade devrait être réceptionné le 31 mars prochain. Kheireddine Zetchi a saisi cette occasion pour rassurer le directeur général du Comité d'organisation des JM, Salim Iles, en lui annonçant son soutien total: «La FAF, l'Equipe nationale et tous ses joueurs sont mobilisés pour participer à la campagne de promotion des Jeux méditerranéens afin que cet évènement que va abriter notre pays soit une parfaite réussite.» L'entraîneur national, Djamel Belmadi, n'a, quant à lui, pas dissimulé sa satisfaction, quant «à la qualité de la pelouse du stade, ainsi que ses équipements». Au passage, il a plaidé pour «la préservation de ce précieux acquis pour le football algérien en particulier et le sport national en général». Aussi, il n'a pas écarté l'éventualité de voir l'Equipe nationale se produire au niveau de cette infrastructure dans un avenir proche, tout en faisant les éloges du public oranais le qualifiant de «très passionné du football et qui aime tant ses clubs et sa sélection».