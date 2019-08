L’équipe nationale masculine de handball (B) effectuer un stage préparatoire à Nabeul (Tunisie) du 12 au 16 août, en vue de la 12e édition des Jeux africains, prévue du 19 au 31 août à Rabat (Maroc), a-t-on appris auprès de l’instance fédérale. Au cours de ce stage, les joueurs de l’entraineur Djallel Eddine Harous disputeront trois tests amicaux : aujourd’hui face à l’ES Sahel, le mercredi 14 août face au Club Africain, et le jeudi 15 août face au Club Ksour Essaf. Dès sa prise de fonctions, le staff technique a convoqué 25 joueurs dont la majorité avait moins de 21 ans, auxquels s’ajoutaient des éléments d’expérience pour encadrer le vestiaire, à l’image du gardien de but du GS Pétroliers et de l’équipe A, Abdallah Benmenni. Les joueurs de l’équipe première ont été laissés à la disposition du nouveau sélectionneur, le Français Alain Portes, pour le premier stage de préparation en vue de la coupe d’Afrique des nations-2020 en Tunisie. La sélection féminine prendra également part aux Jeux africains.