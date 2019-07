Le tirage au sort des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun-2021 aura lieu le jeudi 18 juillet au Caire, en marge de la 32e assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF), a indiqué l’instance continentale. A cet effet, la CAF a arrêté la procédure pour le tirage au sort de la fête continentale du football. Ainsi, le chapeau 1 regroupe des sélections que certains qualifieraient de « grosses cylindrées ». Il s’agit du Sénégal, de la Tunisie, du Nigeria, du Maroc, de la RD Congo, du Ghana, du Cameroun, de l’Egypte, du Burkina-Faso, du Mali, de la Côte d’Ivoire et de l’Algérie. Le chapeau 2 est composé de la Guinée, de l’Afrique du Sud, du Cap-Vert, de l’Ouganda, de la Zambie, du Gabon, du Bénin, du Congo, de la Mauritanie, du Kenya, de la Libye et du Niger. La Namibie est placée dans le chapeau 3 aux côtés de Madagascar, du Zimbabwe, de la Centrafrique, du Togo, de la Sierra Leone, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, de l’Angola, du Malawi, du Soudan et de la Tanzanie. Le chapeau 4 est constitué de 8 pays. Il s’agit du Burundi, du Rwanda, de la Guinée-Equatoriale, de l’Eswatini, du Lesotho, du Botswana, des Comores et de l’Ethiopie. Toutes ces nations sont exemptées des tours préliminaires. Tout le contraire du Liberia, de Maurice, de la Gambie, du Soudan du Sud, du Tchad, de Sao Tomé-et-Principe, des Seychelles et de Djibouti. Ils constituent le chapeau 5. Les quatre sélections qualifiées à l’issue des tours préliminaires seront reversées dans le chapeau 4. La phase finale de la CAN-2021 aura lieu au Cameroun avec la participation de 24 sélections.