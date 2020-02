La sélection algérienne de cyclisme effectuera un stage de préparation du 25 février au 2 mars prochain à Istanbul en Turquie. Ce regroupement d’une semaine entre dans le cadre de la préparation des cyclistes algériens pour les JO-2020 de Tokyo. A cette occasion, les protégés de Hamza Hakim prendront part à deux compétitions internationales inscrites au calendrier de l’UCI. A cet effet, le coach national a convoqué six coureurs : Hamza Yacine, Islam Mansouri, Abderrahmane Mansouri, Hamza Mansouri, Nassim Saïdi et Mohamed Bouzidi. De leur côté, Youcef Reguigui et Azzedine Lagab ne seront pas du voyage, car retenus par leurs formations respectives. Le premier se trouve en Malaisie pour disputer une compétition locale avec son club « Terengganu Cycling Team », alors que le second est à Kigali avec le GS Pétrolier pour prendre part à la 12e édition du Tour du Rwanda.