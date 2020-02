La sélection algérienne juniors, avec 10 médailles (2 or, 6 argent et 2 en bronze), a décroché la deuxième place par équipe de la lutte libre, vendredi lors de la quatrième journée des championnats d’Afrique (toutes catégories) qui se déroulent à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

La première place par équipe est revenue aux Egyptiens qui ont dominé les finales de la lutte libre avec un total de neuf médailles (6 en or, 2 argent et 1 en bronze), alors que la 3e place est revenue aux Sud-Africains avec trois médailles (2 or, et 1 en bronze). « Cela fait deux mois qu’on est en train de préparer le rendez-vous africain d’Alger qui constitue une des priorités de notre fédération en vue du tournoi qualificatif pour les JO-2020 à El Jadida au Maroc. Sincèrement, je ne m’attendais pas à une telle domination en lutte libre. », a déclaré à l’APS Mamdouh Farag, entraîneur en chef des sélections égyptiennes. Pour le technicien égyptien, « la stratégie de la fédération est basée sur les regroupements non-stop de toutes les sélections, toutes catégories confondues » . « Nos lutteurs s’entraînent tous ensemble les uns avec les autres sans faire de distinction dans les catégories d’âge. Je suis très content pour les juniors de la lutte libre que vous aurez l’occasion de voir à l’œuvre dans la catégorie des seniors. », a-t-il ajouté. De son côté, l’entraîneur de la sélection algérienne juniors de lutte libre, Aoune Fayçal, s’est dit « très déçu par la prestation des athlètes qui auraient pu terminer avec un nombre plus important de médailles d’or. « Nous avons tablé sur cinq médailles d’or. Nous étions déçus par la prestation de certains athlètes, notamment Fateh Benferdjallah, champion d’Afrique en titre dans la catégorie des 86 kg, mais

malheureusement il n’a pu accéder à la plus haute marche du podium. La même chose pour Oussama Laribi (61 kg) et Mohamed Benmehiriz (57 kg) », a-t-il dit. à l’issue de la troisième journée des épreuves du cham-pionnat d`Afrique d`Alger, le total général des médailles algériennes s’élève à 54 médailles (13 or, 24 argent et 17 en bronze).