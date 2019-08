La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) a hérité d’un groupe difficile au tournoi des Jeux africains-2019, prévus au Maroc du 19 au 31 août, selon le tirage au sort effectué à Rabat. Tirée dans le groupe B, l’Algérie, détentrice du titre des jeux lors de la dernière édition à Brazzaville au Congo en 2015, affrontera, respectivement, l’Egypte (médaillée de bronze), le Cap-Vert et le Cameroun. L’Algérie a été tête de série dans le second groupe, alors que le Maroc, pays hôte des JA-2019, était automatiquement, tête de série de la poule A, comme le stipule le règlement de la Confédération africaine de volley-ball (CAVB). Chez les dames, le Six algérien a été intégré au tirage au sort, malgré son forfait annoncé par la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB). « En qualité de premier responsable du tirage des JA-2019, je n’avais pas le droit de retirer l’Algérie de la liste des pays engagés, car ni le comité d’organisation des Jeux (COJA) ni la CAVB n’ont reçu de notification de ce forfait, au jour de l’opération du tirage au sort », a expliqué à l’APS, Okba Gougam, membre du conseil d’administration de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB) et responsable du tirage au sort des JA-2019.