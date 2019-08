L’équipe algérienne de saut d’obstacles a pris la médaille de bronze de la spécialité des Jeux africains 2019, à l’issue de la finale disputée jeudi à Rabat (Maroc). L’équipe algérienne composée des cavaliers, Ali Boughrab, Ali Mesrati, Mohamed Smati et Sofian Misraoui a terminé sur la troisième marche du podium derrière le Maroc (or) et l’Egypte (argent). Les épreuves de sports équestres des JA-2019, qui sont qualificatives aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo (Japon), se poursuivent jusqu’au 24 août.