La sélection algérienne (messieurs/dames) de Karaté table sur l’Open de Paris et les championnats d’Afrique 2020, prévus respectivement fin janvier courant en France et début février prochain à Tanger (Maroc), pour récolter les points nécessaires à la qualification de ses athlètes aux jeux Olympiques de Tokyo. « Pour augmenter ses chances de performance lors de ces deux importants rendez-vous internationaux, la sélection nationale effectue actuellement un stage bloqué au complexe Sveltes d’Alger. Il s’agit de son troisième et dernier regroupement dans cette perspective », a détaillé la FAK dans un bref communiqué. La sélection nationale embarquera pour la capitale française, demain, pour prendre part à l’Open de Paris, avant de se rendre au Maroc, pour disputer les championnats d’Afrique de Tanger.