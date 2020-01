La sélection algérienne de basket-ball (messieurs) est en stage depuis hier et ce jusqu’au 12 du mois courant à Istanbul (Turquie), en prévision du tournoi des pré-qualifications pour l’AfroBasket 2021 (groupe A), prévu les 15 et 16 janvier à Alger. La sélection nationale disputera deux matchs amicaux face aux espoirs des clubs turcs de Fenerbahçe et d’Andalu Efes SK. En hibernation depuis juillet 2019 et une participation à la 1ère édition de la coupe d’Afrique des nations de basket-ball des joueurs locaux (AfroCan-2019) disputée à Bamako (Mali), la sélection avait débuté sa préparation début décembre avec un stage à Alger. L’Algérie accueillera les 15 et 16 janvier le groupe A du tournoi des pré-qualifications pour l’AfroBasket 2021.