La sélection algérienne de basket-ball (messieurs) sera en stage du 7 au 11 décembre à Alger, en prévision des éliminatoires de l’AfroBasket 2021, prévues à partir du mois de février prochain.

Pour ce stage de « reprise », le staff technique national, conduit par l’entraîneur en chef, Bilal Faïd, a retenu un effectif de 16 basketteurs avec une moyenne d’âge de 24 ans, dont plusieurs éléments issus des sélections des jeunes catégories et un joueur évoluant en France.

« Pour ce stage de reprise, nous avons convoqué de nouveaux joueurs évoluant dans le Championnat national et à l’étranger. Notre premier objectif reste la prospection des meilleurs joueurs qui composeront l’ossature de la sélection nationale », a déclaré Faïd à l’APS. « Nous allons profiter de ce stage pour tester ces nouveaux arrivés en sélection et voir la progression des autres joueurs déjà dans l’effectif », a-t-il ajouté. Dans la liste des joueurs convoqués, le GS Pétroliers est le club le plus représenté avec quatre joueurs, suivi du WO Boufarik et du NB Staouéli avec trois joueurs chacun. Le dernier regroupement de la sélection nationale remonte à juillet 2019, quand l’Algérie avait pris part à la 1ère édition de la coupe d’Afrique des nations de basket-ball des joueurs locaux (AfroCan-2019) disputée à Bamako (Mali).

Le Cinq algérien, éliminé en quarts de finale par l’Angola (89-62), avait terminé à la 8e place du tournoi, remporté par la RD Congo devant le Kenya 82 à 61.

La compétition avait regroupé 12 pays: le Mali (organisateur), l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, la Guinée, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, la RD Congo, le Tchad et la Tunisie.