La sélection algérienne de muay thai effectuera un stage de préparation au complexe sportif de Seraïdi (Annaba) du 1er au 3 mars, dans l’optique du championnat d’Afrique (seniors dames et messieurs) prévu à Tunis du 4 au 8 du même mois, a-t-on appris de la Fédération algérienne de kick-boxing, full-contact, muay thai et disciplines assimilées. 21 athlètes dont huit filles, conduits par les deux entraîneurs Rachid Benbahi et Rabah Zeghraba, sont concernés par ce stage. Avant le début de ce regroupement préparatoire, le même complexe sportif de Seraïdi abritera du 27 au 29 février, le championnat national de full-contact (juniors/seniors garçons) auquel prendront part près de 300 athlètes issus de 30 ligues de wilaya.