30 joueurs, composant la sélection algérienne des U16, sont entrés en regroupement hier au Centre technique national de Sidi-Moussa, pour poursuivre leur préparation en vue du tournoi UEFA Assist, prévu du 23 février au 1er mars 2020 à Tirana (Albanie). Ce stage, qui se poursuivra jusqu’au 23 janvier courant, est dirigé par le sélectionneur national des moins de 17 ans, Mohamed Lacete, ayant programmé entre autres deux joutes amicales, contre l’USM Alger et l’équipe de l’Académie de la FAF, respectivement aujourd’hui et demain. « Un deuxième stage est prévu du 26 au 29 janvier courant, pour arrêter la liste définitive des joueurs qui participeront au Tournoi UEFA Assist, en compagnie de l’Albanie, la Lituanie et la Géorgie », a encore détaillé l’instance fédérale dans un communiqué.