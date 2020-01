La sélection algérienne d’aviron a entamé samedi un stage bloqué jusqu’au 17 janvier en cours, à la base nautique du barrage de Beni Haroun dans la région Anouche Ali, dans la commune de Grarem Gouga (Mila). Selon le directeur du stage Bilal Mahrez, six (6) athlètes (3 garçons et 3 filles), dont Sid Ali Boudina et Kamel Aït Daoud qualifiés pour les jeux olympiques 2020 de Tokyo (Japon) et deux entraîneurs participent à ce stage de 15 jours. Des préparations physiques en salle, des exercices d’aviron sur 18-20 km et des courses en montagne figurent au programme du stage qui constitue le 2ème de la saison et s’inscrit dans le cadre de la préparation pour les prochaines compétitions d’aviron et de canoë kayak dont le championnat national interclubs d’aviron à Annaba. Il s’agit également de la préparation des championnats arabe et africain d’aviron qui seront organisés en Algérie en septembre prochain.