La sélection algérienne filles des U20 a dominé son homologue tunisienne sur le score de 8-0 jeudi à Tanger (Maroc) en match d’ouverture du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Khouloud Ournani (2’, 35’, 54’, 58’, 79’), Nassima Bekhti (5’, 78’) et Ikram Bahri (33’) pour l’Algérie. Outre l’Algérie et la Tunisie, le rendez-vous de Tanger regroupe le Maroc (pays hôte) et le Burkina Faso. En revanche, l’Egypte et la Libye ont renoncé à cette compétition, dont les matchs se déroulent les 3, 5 et 7 octobre. Lors de la deuxième journée prévue aujourd’hui, l’EN algérienne, sous les ordres du nouvel entraîneur Taleb Madjid, affrontera le Maroc avant de boucler le tournoi contre le Burkina Faso lundi. Le tournoi se déroule sous forme d’un mini-championnat de trois journées et le premier remportera le titre.