Certains titres de la presse française ont rendu un fervent hommage au coach algérien Djamel Belmadi, le « héros » qui a conquis les cœurs des fans des Fennecs. « 29 ans après sa première étoile africaine, l’Algérie a conquis sa deuxième coupe d’Afrique des nations (CAN) en douchant le Sénégal (1-0) après seulement 79 secondes de jeu grâce à un but de Baghdad Bounedjah », a rappelé Le Monde, indiquant qu’arrivés « sur la pointe des pieds » aux pyramides, les joueurs algériens « quittent l’Egypte avec le sceptre de champion d’Afrique, au fil d’un tournoi maîtrisé de bout en bout qui les a vus battre deux fois les Lions de la Téranga, les meilleurs du continent au classement FIFA ». Pour le quotidien, le 19 juillet a vu l’avènement d’une « nouvelle génération » et de « son guide » Belmadi, « qui a transformé en un an une équipe moribonde, absente du Mondial-2018, en une machine à gagner ». « Arrivé avec l’étiquette de choix par défaut pour remplacer la légende Rabah Madjer en août 2018, l’ancien international (20 sélections) a conquis les cœurs des fans et des observateurs », a ajouté Le Monde. De son côté, Franceinfo a écrit : « En décrochant en Egypte la deuxième étoile africaine de l’histoire de la sélection, près de 30 ans après son unique titre continental, Djamel Belmadi restera, avec le buteur décisif Baghdad Bounedjah, comme les seuls +B+ qui ont enthousiasmé l’Algérie. » Pour France Football, l’Algérie, face au Sénégal, « retrouve les sommets de l’Afrique en remportant la deuxième coupe d’Afrique des nations de son histoire ». « Le Sénégal, trop peu précis et presque timide, n’a toujours pas remporté la moindre CAN dans son histoire », a ajouté le magazine. France 24 a indiqué que « 29 ans après, l’Algérie est de nouveau sur le toit de l’Afrique », soulignant que face au Sénégal, en finale de la CAN-2019, « les Verts sont allés chercher le deuxième trophée continental de leur histoire, au terme d’une rencontre qui ne restera pas dans les annales du football ». Le quotidien du sport L’Equipe a relevé que « trop souvent, les finales de rêve deviennent des finales de verre, qui s’ébrèchent, s’émiettent sous la pression », soutenant que la finale de la CAN-2019, opposition entre les deux meilleures équipes de la compétition, « laissera le souvenir d’une rencontre aussi tendue qu’elle était attendue par les protagonistes ». « Pourtant, le but très précoce de Bounedjah (2e), pas oublié par la réussite, aurait pu donner le coup d’envoi d’une partie très festive, aux intentions débridées », a-t-il ajouté.