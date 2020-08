L'Equipe nationale de judo (messieurs), est entrée en stage de préparatoire au centre de préparation de Tikjda samedi dernier, et ce, jusqu'au 10 septembre prochain, en vue des qualifications aux jeux Olympiques de Tokyo-2020, reportés du 24 juillet au 6 août 2021, et aux Jeux méditerranéens JM-2022 à Oran, a annoncé la Fédération algérienne (FAJ) sur sa page officielle Facebook. Avant leur entrée en stage, les 15 athlètes retenus par le staff technique national ont subi un premier examen préventif, avant de passer jeudi des tests de dépistage du coronavirus (Covid-19) de type PCR. Les résultats ont été dévoilés durant vendredi, précise la même source fédérale. La FAJ a désigné son médecin fédéral, pour une meilleure coordination avec le Centre national de médecine de sport (CNMS), dans l'objectif de l'application stricte du protocole sanitaire d'usage (Covid-Manager). Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a annoncé le 9 juillet dernier dans un communiqué, avoir autorisé les athlètes algériens «qualifiés et qualifiables» pour les prochains jeux Olympiques de Tokyo- 2020, reportés à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, à reprendre les entraînements «avec le strict respect des mesures de protection».