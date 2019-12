La sélection algérienne de football, championne d’Afrique 2019, a été nommée meilleure équipe africaine et son capitaine Riyad Mahrez, meilleur joueur du continent, lors de la cérémonie de remise des trophées « Prix du sport africain », qui s’est déroulée au Caire (Egypte).

Les trophées ont été remis à l’ambassadeur d’Algérie en Egypte, Mohamed Salah Ladjouzi, par le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhy. Organisée en marge des travaux de la Conférence internationale sur la lutte contre la corruption dans le sport en Afrique, qui s’est tenue au Caire du 6 au 8 décembre, cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du président des Associations et comités nationaux olympiques d’Afrique, Mustapha Berraf, et son homologue égyptien Ahmed Nasser, président de l’Union des confédérations sportives africaines. L’Algérie a été sacrée championne d’Afrique de football 2019, en s’imposant devant son homologue sénégalaise sur le score de 1 à 0, en finale de la CAN-2019 disputée en juillet dernier en Egypte.