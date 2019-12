La sélection algérienne de canoë kayak avec une moisson de 17 médailles (5 or, 7 argent, 5 bronze), a pris la 2e place du Championnat arabe de la discipline des catégories juniors et seniors, disputé du 10 au 12 décembre en Egypte. La première place est revenue à l’Egypte avec un total de 18 médailles (7 or, 8 argent, 3 bronze), alors que l’Irak s’est adjugé la 3e place du podium avec une moisson de 8 breloques (5 or, 2 argent, 1 bronze). La sélection algérienne composée de 16 athlètes, dont huit juniors, prendra également part au Championnat d’Afrique qui débute demain en Egypte. La direction technique de la Fédération algérienne de société d’aviron et de canoë kayak a indiqué que ces deux compétitions sont des étapes de préparation pour les athlètes algériens qualifiés aux JO-2020, à savoir, Amira Kheris (Kayak - individuel) et la paire Kamel Ait Daoud - Sid-Ali Boudina (Aviron - double).