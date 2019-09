L’Algérie a battu le Nigeria 2-0 samedi à Nairobi (Kenya) en match de classement (5-6e places) de la Coupe Davis 2019- groupe III. Les Algériens ont remporté les deux matchs du simple grâce à Samir Hamza Reguig qui a disposé de Paul Etim 6-4, 7-5 et Youcef Rihane vaiqneur d’Emmanuel Idoko 6-1, 6-4. Le score final étant acquis, le double entre les équipes a été tout simplement annulé. A la faveur de ce succès l’Algérie reste dans le Groupe III. L’équipe algérienne avait remporté un match contre le Bénin (2-0) et essuyé deux défaites face respectivement au Kenya (1-2) et Madagascar (0-3) lors de trois journées de la de la Coupe Davis 2019 (Groupe B - Zone Afrique).