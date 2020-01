Six cyclistes composent la sélection algérienne ayant embarqué vendredi pour le Gabon, en vue de participer à la 15e édition de la Tropicale Amissa-Bongo, prévue du 20 au 26 janvier. Il s’agit de Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Hamza Yacine, Nassim Saïdi, Abderrahmane Mansouri et Oussama Cheblaoui, sous la conduite du nouvel entraîneur national, Hamza Hakim, qui a succédé dernièrement à Rachid Merabet. Outre l’Algérie, cette compétition enregistrera la participation de sept autres nations : Gabon (organisateur), Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Erythrée, Maroc et Rwanda, auxquelles s’ajouteront certains clubs professionnels, comme Pro-Touch (Afrique du Sud), Baisicasal Petro de Lunada (Angola) et Dukla Banska (Slovaquie), ainsi que les formations françaises de Cofidis, Total direct énergie, Nippon Delko One Provence et Natura-Ever Lille-Roubaix.