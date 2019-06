La sélection égyptienne de basket-ball des moins de 16 ans (U16) a remporté le Championnat arabe des nations 2019 de la catégorie, en s’imposant devant son homologue libanaise sur le score de 70 à 61, mardi au Caire. La 3e place du tournoi est revenue à l’Arabie saoudite qui a battu la Tunisie (62-54), en match de classement disputé plus tôt. De son côté, l’Algérie a terminé à la 5e place du tournoi avec un bilan de deux victoires devant la Tunisie (64-59) et Bahreïn (61-52), contre trois défaites face au Liban (52-88), l’Arabie saoudite (41-57) et l’Egypte (35-90).