La sélection algérienne de karaté-do, avec 27 médailles dont deux titres, a terminé à la 5e place au classement général du Championnat arabe (cadets-juniors-espoirs) qui a pris fin dimanche à Tunis. Les deux médailles d’or algériennes sont revenues aux cadettes Célia Ouikane (-47 kg) et Aya Sayad (-54 kg) en kumité. La moisson algérienne compte aussi 10 médailles en argent et 15 en bronze. Le podium est occupé dans sa première marche par l’Egypte avec 33 médailles (19 or, 7 argent, 7 bronze), suivie de la Tunisie avec 26 breloques (7 or, 6 argent, 13 bronze) et du Maroc avec un total de 21 médailles (4 or, 5 argent, 12 bronze).