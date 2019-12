La sélection algérienne féminine de football a gagné encore une place au classement de la FIFA, du mois de décembre, réactualisé hier et publié sur son site internet, et termine l’année 2019 à la 84e position. Au niveau africain dominé par le Nigeria 39e mondial (-3 places), les Algériennes pointent au 9e rang, devançees par également, le Cameroun 49e (-3 places), l’Afrique du Sud (55e), Ghana 60e (-10), la Côte d’Ivoire 63e (+6), la Guinée-Equatoriale 71e (+1), le Maroc 81e (+1) et le Mali 82e (+3). En haut du classement FIFA des meilleures sélections féminines de la planète, les Etats-Unis conservent sans surprise leur première place devant cinq nations européennes. L’équipe américaine devance l’Allemagne (2e), les Pays-Bas (3es), la France (4e) et la Suède. La prochaine édition du classement mondial féminin de la FIFA sera publiée en mars 2020.