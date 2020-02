L’équipe nationale des U16, s’est envolée dimanche en direction de Tirana, en Albanie, via Rome, pour prendre part au tournoi UEFA ASSIST qui aura lieu jusqu’au 1er mars 2020. Le staff technique de la sélection des U16, emmené par le sélectionneur national Mohamed Lacete a retenu 20 joueurs après plusieurs stages au niveau du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. La veille du départ de l’équipe, le sélectionneur national s’est exprimé à FAF TV sur les préparatifs de ce tournoi, à commencer par la phase de prospection qu’il considère la plus délicate, car elle a été plutôt courte et n’a donc pas permis de ratisser large, même si le staff s’est déplacé aux quatre coins du pays, a visionné un maximum de rencontres et s’est appuyé sur les directeurs techniques régionaux. Mohamed Lacete explique, également, la démarche entreprise pour monter une nouvelle sélection et les objectifs assignés à son équipe, où il ne sert à rien de se cacher, mais d’aller se frotter à des nations plus fortes pour mieux se situer et savoir progresser par la suite.