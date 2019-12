La sélection algérienne de basket-ball des moins de 18 ans (U18) garçons sera en stage précompétitif du 19 au 22 décembre à Alger, en prévision du tournoi international de Tunisie (22-29 décembre), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FABB).

Pour ce regroupement, le staff technique national composé des entraineurs Ahmed Bendjabou et Farouk Saifi, a convoqué

20 joueurs dont six du TRA Draria, club le plus représenté.

Parmi les joueurs convoqués, figure également deux athlètes évoluant en France, à savoir Ryad Lefkir (ASVEL Lyon) et Nadir Hifi (SIG Strasbourg).

« Nous avons entamé notre travail avec la sélection U18 depuis le mois de juillet.

Nous avons effectué quatre stages qui nous ont permis de présélectionner les meilleurs joueurs, en prévision des rendez-vous internationaux, dont le Championnat arabe en mars 2020 en Arabie saoudite et les éliminatoires de l’AfroBasket prévus en juillet », a déclaré Bendjabou à l’APS.

« Concernant le tournoi en Tunisie, nous allons profiter de cette occasion pour disputer plusieurs rencontres afin d’évaluer notre niveau », a-t-il ajouté.

A l’issue du stage à Alger, 12 joueurs seront sélectionnés pour prendre part au Tournoi international de Tunisie, prévu du 22 au 29 décembre.