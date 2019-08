Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a affirmé, mardi à Oran, que l’Equipe nationale de football, qui a gagné la coupe d’Afrique des nations dans sa dernière édition, est devenue un des acquis pour l’Algérie, qui mérite d’être préservé. En réponse aux questions des journalistes, dont celles liées «aux échos» concernant le départ du coach national, Djamel Belmadi, le ministre a indiqué durant sa visite à Oran, qu’«il faut qu’on soit conscient que ce qui a été réalisé par l’Equipe nationale est l’un des acquis de la nation algérienne qui mérite d’être préservé et qui nécessite qu’on assure sa stabilité». Il a estimé que cette allégation «n’est rien d’autre que du bruit, sans contenu, et une tentative vaine de ses détracteurs visant à créer des problèmes imaginaires au sein de l’Equipe nationale qui a réalisé un exploit historique sous la houlette de Djamel Belmadi, un coach qui a démontré son haut niveau de professionnalisme ». Bernaoui a appelé les médias et les utilisateurs de réseaux sociaux à participer à la préservation de ce «précieux» acquis national, ajoutant qu’«il appartient à nous tous, de l’appuyer et de renforcer sa stabilité jusqu’à ce qu’il réalise plus de résultats et de succès». Il a déclaré à ce propos : «Nous aspirons à ce que Belmadi puisse réaliser d’autres exploits dans les prochaines compétitions internationales, notamment se qualifier et réaliser des résultats en Coupe du monde.» Le ministre a souligné, dans une conférence de presse, l’importance des taux d’avancement des travaux des projets de quatre stades de football, à l’instar de ceux d’Oran, de Baraki, de Tizi Ouzou et pour lesquels, il a été débloqué par l’Etat, près de 1,5 milliard de dollars, assurant que l’Algérie deviendra un pôle important en matière d’infrastructures sportives de qualité. Il a estimé, dans sa réponse à une question sur la possibilité pour l’Algérie d’abriter la coupe d’Afrique des nations, en remplacement d’un pays désigné, que ceci est «très possible» en raison de l’importance des infrastructures, relevant que l’Algérie dispose de structures «modernes» d’accueil et de transport.