L'entraîneur de l'OGC Nice, pensionnaire de la Ligue 1 française, Patrick Vieira, a estimé que l'international algérien Youcef Atal, possède beaucoup d'énergie, mais celle-ci doit être canalisée, pour lui permettre de durer. «Youcef fait partie de nos leaders. C'est quelqu'un qui amène de l'énergie et de la volonté au groupe. C'est pour ça que je suis très content qu'il retrouve les terrains», a indiqué Vieira au média de l'OGC Nice, ajoutant que cette énergie-là doit être, néanmoins, canalisée, pour qu'il dure dans le temps. Le coach niçois parle tout le temps à l'ailier droit algérien et lui prodigue des conseils. «Quand il est sur le terrain, il a envie de courir, de sauter. Il a envie d'aller vers l'avant, de tacler. Il vit sur un terrain et maintenant, ce qui est important c'est qu'il est revenu et qu'il se sent très bien. On doit canaliser cette énergie-là pour qu'il dure», a-t-il expliqué. L'entraîneur de l'OGC Nice trouve que Youcef Atal n'est pas encore au top et a besoin de temps pour retrouver la compétition, après une longue absence suite à une grave blessure au genou «Ça ne va pas être facile après une longue absence. Il a besoin de temps pour retrouver la compétition. Mais on va lui donner ce temps-là», a t-il estimé.

Pour sa part, Atal s'est exprimé au sujet de sa blessure, dans un mini-reportage de l'OGC Nice TV. «Il faut se fixer un objectif, pour travailler tous les jours. Les derniers matchs étaient dans cinq mois (après la blessure, Ndlr). Je me suis dit que je pourrais, peut-être, jouer au moins trois ou quatre matchs avant la fin de saison. Comme ça, je pourrais bien reprendre la préparation pour la saison prochaine», a expliqué le champion d'Afrique. Et d'ajouter:

«Quand j'allais reprendre, j'ai commencé à courir et toucher le ballon, le confinement est arrivé. C'était encore trois, quatre mois d'arrêt. C'était une deuxième blessure.» Et de conclure:

«Tout ce que j'avais fait allait partir en fumée. Les kinés et les médecins du club étaient derrière moi. Ils m'envoyaientt des messages tous les jours. Franchement, ils étaient à fond avec moi.»