Ole Gunnar Solskjaer, comme tous les Mancuniens, est passé par tous les états, dimanche, sur la pelouse de Sheffield United. Dépité par le visage affiché par ses hommes en première période, l’entraîneur mancunien a ensuite forcément goûté leur réaction malgré les deux buts de retard affichés à l’heure de jeu. Et ce avant de finalement repartir frustré, leurs hôtes parvenant à arracher l’égalisation (3-3) dans les derniers instants de la rencontre alors que les Mancuniens avaient réussi à prendre l’avantage. Interrogé après le match, le technicien norvégien avait néanmoins du mal à faire abstraction de ces 45 premières minutes jouées à l’envers, sans envie. Une première période calamiteuse qui a d’ailleurs valu aux Red Devils de se faire remonter les bretelles comme rarement lors de leur passage au vestiaire. « J’étais en colère, déçu. Je devais les réveiller, faire quelque chose. C’était vraiment pauvre. A la mi-temps, j’aurais pu changer tous les joueurs à part le gardien (De Gea), a d’ailleurs raconté l’ancien « Super Sub » dans des propos rapportés par Sky Sports. Ce n’était pas une question de tactique mais seulement une question d’envie. Être le premier sur le ballon, tacler, gagner les duels… On n’était pas digne d’une équipe de Manchester United. » Et à l’en croire, cette prestation poussive tient pour beaucoup au «manque de confiance de ses jeunes joueurs». « Ils ne savent pas comment gagner ce type de duels. On a beaucoup appris aujourd’hui », a-t-il ajouté. Malgré la frustration née de la pauvre performance affichée par ses hommes et du résultat final, Ole Gunnar Solskjaer voulait voir le verre à moitié plein. « La différence avec cette équipe la saison passée est énorme. L’an dernier, les gars auraient abdiqué et on en aurait encaissé quatre ou cinq. Là, on a relevé la tête et c’est forcément encourageant », a ainsi apprécié le Norvégien.