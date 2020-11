La victoire et c'est tout. Si le PSG a assuré l'essentiel, mardi, en l'emportant face à Leipzig (1-0), conservant ainsi ses chances de qualification pour les huitièmes de finale, le finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions a livré une prestation sans éclat, se contentant essentiellement de défendre et de procéder par contre. Un manque d'ambitions évidemment relevé en conférence de presse, ce qui n'a pas été du goût de Thomas Tuchel. «On avait besoin d'une victoire, maintenant on a une victoire. On a joué avec grand coeur, c'était un match très difficile, je le savais à l'avance, et maintenant on a gagné. Je vais retenir le coeur, la solidarité, la faim de rester ensemble parce que nous sommes dans une situation difficile mais on peut toujours compter sur notre solidarité. Je sais très bien qu'on attend plus du PSG, mais si on regarde sérieusement la situation dans laquelle on joue... C'est à vous de commenter. On avait besoin d'une victoire et on a eu une victoire», a-t-il lancé.