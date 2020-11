Alors que l'affiche entre Manchester City et Liverpool s'est soldée par un nul 1-1 dimanche, Pep Guardiola s'est montré pour le moins énervé à l'issue de la rencontre. Ce n'est pas le résultat de la rencontre qui a provoqué les foudres de l'entraîneur catalan, mais la Premier League. Il faut dire que de nombreux joueurs se blessent depuis le début de saison en Angleterre, un championnat où les entraîneurs ne sont limités qu'à trois changements par match, contre cinq en Ligue 1, Liga, Série A ou en Bundesliga. Et après la blessure de Trent Alexander-Arnold au cours de cette rencontre, Pep Guardiola s'est montré pour le moins énervé face à cette différence de règlementation. «Ici, nous pensons que nous sommes plus spéciaux. Nous ne protégeons pas les joueurs et c'est pourquoi c'est un désastre. Nous avons parlé des cinq changements. Maintenant, c'est un joueur anglais, un arrière droit, qui a été blessé. Il y a beaucoup de cas. Dans d'autres ligues, cinq changements sont essentiels, mais ici nous faisons le contraire», a fustigé l'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.