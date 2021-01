3 ans, le FC Barcelone multiplie les échecs en Ligue des Champions. En 2018, les Blaugrana ont connu une terrible remontada face à l'AS Rome, en 2019, c'était face à Liverpool et l'été dernier, c'est le Bayern Munich qui a humilié le club catalan. Pour le Barça, cette claque face aux Bavarois a d'ailleurs été la goutte de trop. En effet, suite à cette catastrophe, Josep Maria Bartomeu, alors président, a décidé d'entamer une grande révolution pour entamer un nouveau chapitre. Mais le désormais ex-patron barcelonais reconnaît que cela était trop tard. Avec l'élection d'un nouveau président dans quelques jours, le FC Barcelone va enfin pouvoir débuter sur de nouvelles bases. Toutefois, cela aurait dû se faire bien avant et Josep Maria Bartomeu l'a reconnu. En effet, journaliste pour Sport, Ernest Folch a rencontré l'ancien président du Barça, révélant le mea culpa qu'il avait fait: «Bartomeu m'a dit: «J'ai eu tort d'être trop prudent avec la débâcle face à Liverpool. Ce que nous avons fait après le Bayern, nous aurions dû le faire un an plus tôt. Cela a été ma principale erreur.»