S'il y a une équipe algérienne qui écrase tout sur son passage, c'est bel et bien le leader actuel de la Ligue 1 de football, l'ES Sétif, drivée de main de maître par le Tunisien Nabil Kouki. Les ambitions de l'équipe sétifienne ont été claires depuis le début de la saison, soit avant même le retour des «anciens dirigeants» qui avaient permis à cette formation des Hauts-Plateaux de jouer les premiers rôles à l'échelle continentale, puisque l'équipe est sur la dynamique des victoires depuis le début de la saison. L'équipe était coleader avec l'AS Aïn M'lila lors de la 2e journée du championnat, lorsqu'on a enregistré le retour de l'ancien libéro de l'équipe sétifienne, ex-international champion d'Afrique avec les Verts à la CAN-1990 et ancien président du club, Abdelhakim Serrar.

En effet, au début du mois de décembre dernier, un communiqué du club sétifien sur sa page officielle sur Facebook annonce le retour de Serrar dans la maison de l'Entente. C'est aussi le directeur général de l'ESS, Fahd Halfaya, qui effectuait son retour après la levée de sa suspension par le conseil d'administration, qui a fait appel à Serrar, en concertation avec le reste des dirigeants du club, afin de faire profiter l'équipe de son savoir-faire, sa riche expérience et ses compétences avérées. Pourtant à ce moment-là, Serrar était annoncé à l'USM Blida en qualité de manager général. Mais l'appel de son club d'origine lui a fait changer d'avis en rejoignant le staff dirigeant de l'Entente. Pendant ce temps, l'équipe sétifienne fait cavalier seul en Ligue 1 en enregistrant victoire après victoire et les statistiques sont là: en 7 matchs disputés, dont le dernier contre le CA Bordj Bou Arréridj gagné par les Sétifiens (5-1), l'équipe drivée par Kouki a enregistré 6 victoires et un seul match nul. Et ce n'est donc pas du tout un hasard, si on constate et toujours sur le plan des statistiques que l'attaque la plus prolifique de la Ligue 1 est celle de l'Entente avec ce jeune pétri de qualités, nommé Amoura. De plus et en compagnie du champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad et le MC Alger, sont les équipes qui ont les meilleures défenses jusque-là avec seulement 2 buts encaissés chacune. Sur le plan continental, l'ES Sétif a reçu une correspondance de la Confédération africaine de football (CAF), l'informant de sa qualification, sur tapis vert, pour les 16es de finale (bis) de la coupe de la Confédération de football, aux dépens des Tchadiens de Renaissance FC. «La direction du club a reçu une correspondance, faisant état de la qualification officielle de l'équipe pour les 16es de finale (bis). La décision a été prise suite au rapport du commissaire au match, ce dernier, a mentionné que les portes du stade sont restées fermées devant les équipes et les arbitres», avait indiqué l'Entente. Le match comptant pour le 2e tour préliminaire (aller) de la coupe de la Confédération, qui devait se dérouler, mercredi dernier, au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena, a été annulé en raison d'un conflit entre la Fédération tchadienne et son ministère des Sports. Et à l'issue du tirage au sort pour les 16es de finale (bis), effectué vendredi dernier, au Caire, L'ES Sétif sera opposée aux Ghanéens d'Asante Kotoko pour le compte de ce 2e tour préliminaire additionnel. Le match aller en déplacement est prévu le 14 février, avant celui du retour décisif fixé au 21 février. Et justement au sujet de ce match de coupe de la CAF, le coach Nabil Kouki indique: «J'ai déjà croisé l'Asanté lorsque j'étais coach du club soudanais d'Al Hilal. J'ai donc une idée sur la manière de jouer de cette équipe, mais je ne me contenterai pas uniquement de celle-ci, puisque je vais recevoir d'autres informations sur cette équipe de la part de mes amis.» C'est dire que rien n'est laissé au hasard dans la maison de l'Entente. Et, d'ailleurs, aux dernières nouvelles, on annonce un éventuel retour de l'ex-président, Hassan Hammar. En effet, condamné à 3 ans de prison ferme, l'ancien président de l'ES Sétif, champion d'Afrique en 2014 avec les Aigles noirs, a bénéficié d'une grâce présidentielle de 18 mois, qui lui a permis de quitter la prison, jeudi dernier. C'est dire que toutes les compétences sont les bienvenues dans la maison de l'Entente pour réussir une excellente saison avec des tirs bien évidemment.