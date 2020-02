Le MC Oran a débuté, hier, un mini-stage à Alger en prévision de ses prochains matchs respectivement à Boufarik et Constantine dans le cadre des 8es de finale de la coupe d’Algérie et la 18e journée de la Ligue 1. Les protégés de l’entraineur Bachir Mecheri éliront domicile à Ouled Fayet dans un site qui les a accueillis, lors de leur stage de préparation estivale. Ce regroupement s’étalera jusqu’à samedi prochain date du départ des Rouge et Blanc vers Constantine pour y affronter le Chabab local en championnat. Le MCO aura la mission difficile, demain, sur le terrain du WA Boufarik en coupe d’Algérie.