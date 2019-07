La JSM Skikda, pensionnaire de la Ligue 2, a entamé samedi son second stage de préparation à Aïn-Drahem (Tunisie), en prévision de la nouvelle saison. Arrivés vendredi dans la ville tunisienne, les Skikdis ont abordé samedi avec sérénité le dernier stage de pré-saison qui s’étalera sur 12 jours. Les « V-noirs » avaient entamé leur préparation de la nouvelle saison le 15 juillet dernier au centre El-Bez de Sétif et ce jusqu’au 23 du même mois. Un match amical avait été programmé le 20 juillet au stade du 8-Mai-1945 face à l’ES Sétif, perdu par les Skikdis (0-1). Sur le plan de l’effectif, la JSMS a été très active sur le marché des transferts en recrutant neuf joueurs. Il s’agit de Zahzouh (défenseur / ASM Oran), Ziouech (défenseur / NC Magra), Bahraoui (défenseur / WA Tlemcen), Khoudi (défenseur / AS Aïn-M’lila), Aïbout (milieu / MO Béjaïa), Ledraoui (attaquant / US Biskra), Hamidi (attaquant / ASM Oran), Siouane (attaquant / RC Arbâa) et Boutiba (attaquant / ASO Chlef). La saison dernière, la JSMS s’était contentée de la 10e place au classement général avec 38 points au compteur.