Hier matin, la délégation du Chabab de Belouizdad s'est envolée pour la capitale kenyane, Nairobi, pour affronter Gohr Mahia, dans le cadre du match retour du premier tour de la Champions League. Ce match est programmé pour mercredi prochain à partir de 13h. La délégation belouizdadie contient 21 joueurs, retenus par Dumas, lequel va devoir en écarter trois le jour «J» pour garder 18 qui figureront sur la feuille du match. Dans la liste des joueurs retenus, l'on trouve le jeune attaquant de l'équipe de la réserve, Belahrane, au moment où le capitaine Nessakh refait son apparition, après une absence due à une blessure à l'épaule. Belahouel et Souibaâ ont été déclarés forfaits à la dernière minute, pour cause de blessures. Par ailleurs, la CAF a désigné un trio arbitral seychellois, conduit par Bernard Camille, pour diriger ce match. Camille (45 ans) sera assisté de ses compatriotes Hansley Danny Petrousse et Steve Marie.