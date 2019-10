Après des débuts difficiles en Ligue 2 qu’il retrouve après quatre ans d’absence, l’OM d’Arzew sonne son réveil et enchaîne deux victoires de rang, poussant son entraîneur à revoir à la hausse ses ambitions en dépit des difficultés financières. Grâce à ses deux succès de suite lors des deux précédentes journées, dont le dernier en date samedi passé sur le terrain de l’USM Annaba, l’OMA se hisse désormais à la

7e place, totalisant9 points et accusant seulement trois unités de retard sur les deux co-troisièmes (O Médéa et AS Khroub).

De quoi donc motiver les gars de la ville de la pétrochimie à poursuivre sur leur lancée et pourquoi pas créer la surprise, d’autant que pour cette saison, le nombre des tickets donnant accès à la cour des grandsété augmenté à quatre au lieu de trois. Composé d’un effectif manquant d’expérience, si l’on excepte les deux joueurs chevronnés que sont les attaquants El Bahari et Benmghit, l’OMA croit néanmoins en ses chances de jouer les trouble-fête cette saison, mais à condition que ses supporters lui évitent une pression supplémentaire