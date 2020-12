La préparation de la venue à Oran d'une commission de l'Union arabe de handball (UAH) pour trancher sur la candidature de l'ES Arzew en vue d'organiser le Championnat arabe des clubs en octobre 2021, a constitué l'ordre du jour principal d'une rencontre présidée par la secrétaire d'Etat chargée du Sport d'élite, Salima Souakri, en présence du président du club concerné. Les participants ont passé en revue tous les aspects organisationnels ayant trait à l'évènement arabe. L'objectif visé est «de mettre tous les atouts du côté de l'ES Arzew pour décrocher l'accord définitif de l'UAH, a indiqué le président de la formation de la banlieue oranaise, Amine Benmoussa, soulignant «l'engagement de la représentante des pouvoirs publics pour assister le club pensionnaire de la division d'Excellence à organiser la compétition dans d'excellentes conditions». «Il a été décidé que le Championnat arabe de handball soit intégré dans le programme de préparation des Jeux méditerranéens que va abriter Oran lors de l'été 2022, ce qui constitue déjà un gage de réussite pour cette épreuve arabe qu'aucun club algérien n'avait accueilli par le passé», a ajouté encore le même dirigeant.

Tout récemment, la Fédération algérienne de handball (FAHB) a reçu l'accord de principe de l'instance arabe de la discipline pour l'organisation par l'ES Arzew du Championnat arabe des clubs de l'édition d'octobre 2021, en attendant la visite d'inspection de la commission spécialisée de l'UAH pour établir son rapport final.

Dans cette perspective, il a été convenu que la tutelle, en collaboration avec la FAH et les autorités locales d'Oran, ainsi que le comité d'organisation des JM, mettent tout en oeuvre pour avoir l'accord final de l'UAH, et surtout réussir une organisation du premier ordre au cas où le championnat en question se déroule à Oran et Arzew, a-t-on encore précisé de même source.

«Comme la wilaya d'Oran s'apprête à accueillir la 19e édition des JM, nous nous sommes entendu avec les autorités locales, ainsi que le COJM, pour que le Championnat arabe de handball, que notre club devrait organiser l'année prochaine, soit une compétition expérimentale en vue du rendez-vous méditerranéen», a déclaré, Amine Benmoussa. La candidature de l'ESA pour organiser le Championnat arabe des clubs en 2021 a reçu «l'accord de principe» de la part de l'Union arabe de handball. Cette instance dépêchera prochainement une commission pour visiter les installations sportives et hôtelières concernées par l'épreuve, avant de trancher définitivement le dossier, selon une correspondance envoyée à la Fédération algérienne de la discipline.

«Nous sommes très optimistes quant à avoir l'accord final de l'Union arabe. La wilaya d'Oran ne manque pas de moyens pour assurer une organisation de premier ordre de ce championnat qu'aucun club algérien n'avait accueilli par le passé», a ajouté le même responsable, informant de la tenue, au cours de cette semaine, d'une réunion de coordination avec les membres du COJM.

La même source a informé avoir eu des assurances de la part de la direction locale de la jeunesse et des sports pour l'achèvement «dans les prochains mois» des travaux de réhabilitation de la salle omnisports d'Arzew, programmée pour abriter la majeure partie des rencontres du championnat arabe. Ces travaux ont été interrompus depuis près de deux années.