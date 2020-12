L'ES Sétif qui se trouve à N'Djamena, capitale du Tchad depuis lundi, effectuera son entrée en lice en coupe de la Confédération africaine de football (CAF), aujourd'hui, face à l'équipe tchadienne de la Renaissance FC à partir de 15h00, au stade Idriss-Mahamat-Ouya, à l'occasion du 1er tour (aller) de cette épreuve continentale.

L'objectif de l'Entente de Sétif dans cette compétition a été fixé par les supporters des Noir et Blanc, à savoir remporter le Trophée. Avant le départ de l'équipe en direction de N'Djamena, dimanche dernier, les supporters de l'équipe étaient au stade du 8-Mai 1945 pour encourager les joueurs et leur souhaiter un bon voyage.

Mais, ils ont justement saisi cette occasion pour scander haut et fort «Echaâb yourid la coupe d'Afrique» (Le peuple veut la coupe d'Afrique). Et c'est donc le plus logiquement du monde que l'entraîneur en chef de cette formation sétifienne, le Tunisien Nabil Kouki a répondu «indirectement» aux fans du club que lui et les joueurs vont tout donner pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais, il va falloir d'abord débuter par ce premier match du 1er tour (aller) face à la Renaissance FC de N'Djamena: «L'ES Sétif vise toujours à gagner et cela même sur le plan continental. On va donc chercher un bon résultat au Tchad face à la formation de Renaissance», a insisté le coach de l'entente de Sétif.

Et saisissant cette occasion, l'entraîneur Kouki montre toute sa prudence en indiquant qu'«il ne faut pas sous-estimer l'adversaire et prendre donc le match très au sérieux pour éviter toute mauvaise surprise». Pour bien préparer ce match aller, le coach Kouki a programmé, juste après l'arrivée des joueurs à l'hôtel, lundi dernier, une petite pause, avant une première séance d'entraînement au stade de l'hôtel justement.

Hier, et à l'heure du match, les joueurs ont effectué une dernière séance d'entraînement pour les derniers réglages avant de rencontrer la Renaissance aujourd'hui.

Les joueurs sont bien motivés pour revenir avec un bon résultat dans ce premier match contre cette équipe tchadienne, dont on ne connaît que peu de chose.

Mais, le coach adjoint de l'équipe sétifienne, Karim Delhoum, a, par contre indiqué que «nous avons une petite idée sur notre adversaire. Nous avons supervisé quelques matchs du Renaissance FC. Et c'est une bonne équipe que nous devons donc prendre au sérieux». Le technicien sétifien précise que «notre objectif est d'honorer le football algérien et aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous défendons nos chances jusqu'au bout, afin de bien entamer cette compétition», a conclu Karim Delhoum.

Pour ce premier match contre les Tchadiens, le coach de l'ESS, Nabil Kouki, a fait appel à 26 joueurs, sur les 36 composant l'effectif des Sétifiens à la CAF.

Kouki sera privé de pas moins de six joueurs. Il s'agit de l'attaquant El Habib Bouguelmouna, absent depuis quelques semaines, et qui d'ailleurs songe bien quitter l'équipe des Hauts-Plateaux, cet hiver. Il y a aussi Khaïri, Laribi, Berbèche, Belaïd et Dahli qui sont tous blessés.

Pour le moment, les joueurs de l'Entente de Sétif veulent bien signer leur 19e match sans défaite, toutes compétitions confondues.

En effet, les joueurs de l'entraîneur tunisien, Nabil Kouki, leaders du Championnat national, espèrent donc préserver leur série d'invincibilité entamée le 30 novembre 2019. Mais cela ne sera possible qu'en passant inéluctablement par un bon résultat, ce mercredi, face aux Tchadiens qui se sont qualifiés aux dépens des Guinéens du CI Kamsar (aller: 0-0, retour: 1-0).

À noter que cette rencontre qui se déroulera donc cet après-midi sur la pelouse du stade Idriss-Mahamat-Ouya de N'Djamena sera dirigée par un trio arbitral centrafricain conduit par Kolisala Mbangui André.

Il sera assisté de ses deux compatriotes Jospin Luckner Malonga et Wilfried Oreya.

Enfin à rappeler que la seconde manche se jouera le 5 ou 6 janvier prochain au stade du 8-Mai 1945 de Sétif.





Programme d'aujourd'hui

14h 00:AS Kigali (Rwanda) - Kampala City (Ouganda) Green Eagles (Zambie) - Coton Sport (Cameroun)

15h00:Namungo (Tanzanie) - Al-Hilal Obeid (Soudan)

FC Bravos do Maquis (Angola) - DC Motema Pembe (RD Congo)

Renaissance FC (Tchad) - ES Sétif (Algérie)

17h00:Bloemfontein Celtic (Afrique du Sud) - Rivers United (Nigeria)

Tevragh-Zeina (Mauritanie) - RS Berkane (Maroc)

18h00:ASC Jaraaf de Dakar (Sénégal) - FC San Pedro (Côte d'Ivoire)

20h00:Tihad AS (Maroc) - ESAE FC (Bénin)