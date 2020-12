L'ES Sétif s'est déplacée, hier, à N'djamena pour défier l'équipe tchadienne de la Renaissance FC, demain, pour le compte du match aller du premier tour de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Contrairement à la JSK qui s'est déplacée à Niamey par un vol régulier de la Royale Air Maroc, la délégation sétifienne s'est envolée hier pour N'djamena, à bord d'un vol spécial. Les joueurs de l'Entente de Sétif veulent bien signer leur 19e match sans défaite, toutes compétitions confondues.

En effet, les joueurs de l'entraîneur tunisien, Nabil Kouki, leaders du Championnat national, espèrent donc préserver leur série d'invincibilité entamée le 30 novembre 2019. Mais cela ne sera possible qu'en passant inéluctablement par un bon résultat face aux Tchadiens qui se sont qualifiés aux dépens des Guinéens du CI Kamsar (aller: 0-0, retour: 1-0).

Pour ce premier match contre les Tchadiens, le coach de l'ESS, Nabil Kouki, a fait appel à 26 joueurs, sur les 36 composant l'effectif des Setifiens à la CAF.

Ce qui veut dire que Kouki a laissé pas moins de 10 joueurs à Sétif.

Parmi ces joueurs, on citera donc l'attaquant El Habib Bouguelmouna (absent depuis quelques semaines, et qui d'ailleurs songe bien quitter l'équipe des Hauts-Plateaux cet hiver. Il y a aussi le gardien de but Khaïri, le défenseur Laribi, Berbèche, Belaïd et Dahli, tous blessés. Il faut dire qu'avant de quitter Sétif, des supporters des Noir et Blanc se sont déplacés au stade du 8 Mai 45 pour encourager les joueurs et leur souhaiter un bon voyage.

Ce geste des fans de l'Entente a énormément fait plaisir, aussi bien aux joueurs qu'aux responsables de l'équipe, surtout que personne ne s'attendait à un tel geste de la part des supporters. Mais l'explication de ce geste n'est autre que le fruit des résultats positifs enregistrés par l'équipe durant ce début de saison.

Au passage, il est important de signaler que les joueurs ont saisi l'occasion pour évoquer le problème de la régularisation de leurs primes, à commencer par celle du premier succès lors de la 1ère journée du championnat devant l'USM Alger, à Alger même.

Mais il faut juste que les joueurs patientent quelque peu, car Halfaïa attend la prochaine Assemblée générale des actionnaires pour sa nomination «officielle» comme directeur général pour qu'il puisse procéder au règlement du problème financier posé par les joueurs.

Ceux-ci ont donc bien compris la situation et se sont vite concentrés sur ce déplacement, difficile, au Tchad, pour cette première manche du premier tour de la coupe de la CAF.

Les joueurs et l'ensemble de la délégation setifienne devront, dès leur arrivée à N'djamena, effectuer les tests de dépistage du Covid-19.

Par la suite, une séance de décrassage est également programmée dès l'arrivée des joueurs dans la capitale tchadienne. Et ce n'est que cet après midi que les joueurs effectueront leur dernière séance d'entraînement à l'heure du match et sur la pelouse du stade où se déroulera cette partie afin d'effectuer les derniers réglages, avant le match de demain.

À noter enfin que ce match aller du premier tour de la coupe de la CAF entre l'ES Sétif et la Renaissance FC, sera dirigé par un trio arbitral centrafricain, conduit par Kolisala Mbangui André, assisté de ses deux compatriotes, Jospin Luckner Malonga et Wilfried Oreya.

Le match retour se jouera le 5 ou le 6 janvier prochain.