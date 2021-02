Tous les regards étaient donc braqués samedi sur le stade du 20-Août-1955 à Alger, théâtre de l'affiche de la journée entre le tenant du titre belouizdadi et l'actuel leader sétifien. Les deux buts inscrits sur balle arrêtée, d'abord sur coup franc direct pour l'ESS (Debbari/35'), puis sur penalty pour le CRB (Sayoud/77'), ont permis aux Sétifiens de garder leur fauteuil de leader et aux Algérois leur invincibilité. La performance de la journée est venue de Médéa, où l'OM continue sa belle chevauchée en enregistrant un 7e match consécutif sans défaite (6 victoires et un nul), synonyme de seconde place amplement méritée, à 3 longueurs du leader sétifien, qu'elle pourrait rejoindre en cas de victoire, en match retard, face au CRB mercredi. Le MC Alger, quant à lui, a été encore une fois tenu en échec au stade du 5-Juillet par un mal classé, l'US Biskra (1-1). Les hommes de Nabil Neghiz continuent de faire du surplace en décrochant 2 points seulement lors de leurs 3 dernières sorties, ce qui inquiète quelque peu leurs fans à quelques jours de leur prochain déplacement en Egypte pour y rencontrer le Zamalek en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique. Le MC Oran, la JS Kabylie et l'USM Alger se partagent désormais la 5e place avec 18 points. Si Oranais et Kabyles ont fait le plein devant respectivement la JS Saoura (2-1) et la JSM Skikda (1-0), les Usmistes sont revenus avec le point du match nul (1-1) de leur déplacement chez l'USM Bel Abbès. Deux équipes se sont distinguées lors de cette journée. Il s'agit du CS Constantine, vainqueur du NC Magra (2-0) après une longue série de contre-performances, et du NA Hussein Dey, version Dziri, vainqueur sur le terrain du CA Bordj Bou Arréridj qui continue de manger son pain noir (2-1). Les deux derniers matchs de cette journée n'ont pas connu de vainqueur. Le Paradou AC et le RC Relizane n'ont pu inscrire le moindre but devant leurs adversaires respectifs, l'AS Aïn M'lila et le WA Tlemcen qui semblent satisfaits du nul vierge acquis à l'extérieur.

Résultats:

O Médéa 2 - ASO Chlef 1

CS Constantine 2 - NC Magra 0

Paradou AC 0 - AS Aïn M'lila 0

CR Belouizdad 1 - ES Sétif 1

RC Relizane 0 - WA Tlemcen 0

MC Alger 1 - US Biskra 1

MC Oran 2 - JS Saoura 1

JS Kabylie 1 - JSM Skikda 0

CABB Arréridj 1 - NA Hussein Dey 2

USM Bel Abbès 1 - USM Alger 1