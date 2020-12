L'ES Sétif et le CR Belouizdad, vainqueurs en déplacement, ont été les principaux bénéficiaires de la 3e journée du championnat de Ligue 1 de football, jouée ce week-end et caractérisée également par sept matchs nuls sur un total de 10 rencontres. C'est l'ESS, vainqueur pour la 2e fois hors de ses bases sur le même score (2-0), cette fois-ci devant l'USM Bel Abbès, après l'USM Alger, qui s'installe provisoirement seule en tête du classement avec deux longueurs d'avance sur le duo JS Saoura-US Biskra, en attendant le déroulement des matchs en retard des clubs algérois (CRB et MC Alger). Deux buts signés Ghacha (14e) et Laouafi (59e) ont suffi au bonheur des Sétifiens, décidés plus que jamais à jouer les premiers rôles cette saison. Quant aux Bel Abbèsiens, toujours englués dans une crise financière sans précédent, ils connaissent déjà un début de saison quasi catastrophique avec deux défaites concédées à domicile. Les trois autres matchs au programme de samedi se sont achevés sur un score blanc (0-0), ce qui porte le total général des nuls à 17 en l'espace de trois journées. En effet, le CS Constantine, le NC Magra et le WA Tlemcen n'ont pu exploiter l'avantage du terrain devant leurs adversaires respectifs, à savoir l'ASO Chlef, l'USB et l'USMA. Cette journée a débuté vendredi avec le départ en fanfare du champion d'Algérie sortant, le CRB, qui a refait le coup de la saison dernière en terrassant au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou la JS Kabylie sur le même score (3-0), affichant d'emblée ses ambitions de garder son titre national. Le dauphin de l'exercice écoulé, le MCA (5e, 4 pts), doit une fière chandelle à son buteur attitré, Frioui, pour arracher un nul inespéré devant le Paradou AC (1-1) en fin de match (90e mn). Cette journée a souri au nouveau promu, la JSM Skikda, victorieuse à domicile du CA Bordj Bou Arréridj (1-0) sur une réalisation de Khennab en seconde mi-temps. Les «V-noirs» savourent ce premier succès acquis en Ligue 1 depuis plus de trois décennies. Les trois autres matchs au programme de vendredi se sont achevés sur un score de parité. À Médéa, l'OM a récolté son premier point de la saison devant le MC Oran (1-1).