Plus de supporters dans les stades, un niveau qui s'est resserré entre les équipes... Le football a bien évolué depuis près d'un an avec la crise sanitaire qui frappe de plein fouet les clubs. Plus que jamais, le mot impossible semble désuet et tout montre que les choses les plus improbables peuvent se passer avec la conjoncture actuelle. Et pour monter un scénario improbable, la presse espagnole est la championne. En effet, El Chiringuito a lâché une petite bombe, lundi soir. D'après la vedette de l'émission, Josep Pedrerol, Sergio Ramos n'a pas écarté l'idée d'évoluer au PSG. En fin de contrat en juin, le défenseur central ibérique a refusé la dernière proposition du Real Madrid, qui lui a soumis un nouveau bail de deux années, avec un maintien de son salaire de 12 millions d'euros pour la première saison mais une baisse de 10% de ses émoluments en 2022-2023. Une offre jugée insuffisante par le capitaine madrilène, conscient qu'il se

retrouve en position de force. En parallèle, le journaliste espagnol a révélé le contenu d'une discussion que le capitaine merengue a eu avec son président, Florentino Pérez. «Au PSG, on me dit qu'on va faire une grosse équipe avec Messi et moi», aurait glissé le Champion du monde 2010 à son patron. Un scénario loin d'être irréel, quand on sait que Paris recherche un défenseur central de niveau international, alors que les dirigeants travaillent déjà sur la venue de Lionel Messi, également en fin de contrat au Barça et qui n'a jamais caché son souhait de retrouver Neymar. Entre ce qu'il se passera l'été prochain et cette rumeur venue d'Espagne, il y a tout de même de sacrés obstacles. L'avantage pour le PSG, c'est qu'il n'y aurait aucune indemnité de transferts à payer pour ces deux joueurs. En revanche, l'addition pourrait vite grimper si l'on cumule les éventuelles primes à la signature et les salaires. Au vu de la situation économique actuelle, il faudrait que le club de la capitale lâche énormément de joueurs pour parvenir à dégager les fonds nécessaires pour cette double opération. Au risque de mettre en péril l'équilibre de l'effectif. En dernier recours, le PSG pourrait opter pour la vente d'une de ses deux superstars, notamment Mbappé. Mais la venue de Pochettino et la perspective de devenir une légende au Parc des Princes, alors qu'il lui reste encore de nombreuses années devant lui pour changer d'air, peuvent modifier la donne auprès de l'attaquant français, que ses supérieurs cherchent désespérément à prolonger depuis de nombreux mois désormais. Une volonté de le garder qui semble incompatible avec les signatures combinées de Ramos et Messi. Dans tous les cas, Leonardo va avoir du pain sur la planche dans les mois à venir!