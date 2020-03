La JSM Tiaret a réussi une remontée spectaculaire au classement de la Division nationale amateur (DNA) lui ayant permis de postuler désormais à l'un des six billets donnant accès en Ligue 2 de football (Gr. Ouest). Pourtant, au vu du parcours de cette équipe lors de la phase aller de la compétition, conjugué à la crise financière et administrative qui a secoué le club, personne ne misait sur son retour en force au cours de la deuxième partie de la saison. Et même si la belle série d'Ezzerga a été stoppée lors de la précédente journée après sa défaite sur le terrain du RCB Oued Rhiou (2-0), l'un des candidats à la montée, elle garde toujours sa sixième place au classement. Dans l'entourage du club, on estime que le mérite dans cette ascension revient au nouvel entraineur, Abdellah Mecheri, un technicien à l'expérience avérée grâce à son vécu comme joueur puis entraîneur sous les couleurs de gros bras de football de l'Ouest du pays en particulier. En tout cas, Mecheri, arrivé au club en janvier dernier, croit dur comme fer en les chances des siens de terminer parmi les six heureux premiers au classement, synonyme d'une accession en Ligue 2, un pari que le club a échoué à le réaliser lors de la précédente saison, alors qu'il était bien parti pour l'atteindre, rappelle-t-on. «Il est vrai que j'ai rejoint la JSMT dans des conditions très difficiles, vu que l'équipe se morfondait au bas du classement. Mais avec un travail psychologique auquel les joueurs ont vite répondu, nous avons réussi à redresser la barre», a déclaré Mecheri.