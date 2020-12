L'USM Bel Abbès traverse ces dernières années une de ses plus tristes situations, alors qu'une crise financière a poussé le coach de l'équipe, Liamine Bougherara, à quitter la barre technique en ce début de saison, suite à un litige entre les joueurs et la direction de l'équipe à propos de la régularisation de la situation financière, justement, de certains joueurs. Ce qui de fait, met les responsables du club dans l'embarras.Ces responsables incapables de trouver un sponsor ou de ramener de l'argent pour régler, ne serait-ce qu'une partie des dettes envers les joueurs, ont tenté de trouver un terrain d'entente avec eux, en vain.D'anciens acteurs du club et ex-joueurs ont saisi récemment la CNRL exigeant la régularisation de leur situation financière.Les dettes accumulées par le club auprès d'anciens joueurs s'élèvent à 53 millions de dinars. Le nouveau compte bancaire du club a été bloqué au moment où ces mêmes responsables n'arrivent pas à avoir les licences de pas moins de 13 nouveaux joueurs engagés. Ce qui fait que l'équipe évolue avec les joueurs de la réserve. Ce qui explique les trois défaites enregistrés jusque là avec un seul point dans l'escarcelle après 4 matchs de championnat.Or, hier, et au moment où on mettait sous presse, les joueurs de l'USMBA disputait un «derby de l'Ouest», face au voisin, le Mouloudia d'Oran.D'ailleurs et à la veille de ce match choc contre le MCO, des représentants d'anciens joueurs de l'USM Bel Abbès ont été reçus, mardi soir, par le wali, pour débattre de la situation «très préoccupante» que connaît le club.Les participants à la réunion avec le wali, et à laquelle a pris part aussi le directeur de la jeunesse et des sports, ont réclamé «un changement radical dans la gestion du club, en affiliant ce dernier à une entreprise publique», a-t-on fait savoir du côté des concernés.Cette rencontre est intervenue après un sit-in qu'ils ont organisé au stade du 24-Février 1956 et auquel ont pris part plusieurs supporters, a été mise à profit par les hôtes du responsable exécutif de la wilaya pour tirer la sonnette d'alarme, concernant l'état des lieux prévalant dans le club.Encore faut-il noter que la vacance du poste d'entraîneur en chef a valu à la direction, dont les comptes bancaires sont également bloqués, une amende financière infligée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, lors de sa précédente réunion tenue, lundi dernier.Et justement ce gel du compte bancaire du club pose un problème dans le cas où l'entreprise Naftal voudrait virer sa subvention de l'ordre de 5 milliards de centimes annoncée.C'est dire que la situation du club est loin de connaître une solution d'autant que des fans de l'équipe de la Mekerra exigent «le départ des actionnaires de la SSPA et l'arrivée d'une société nationale pour gérer le club». Les fans de l'USMBA espèrent donc toujours que Naftal sauvera l'équipe de cette situation catastrophique qui perdure.